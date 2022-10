Galliani: “Milan e Monza in Serie A è il sogno di una vita che si è realizzato”

Adriano Galliani non ha nessun dubbio: è il Monza la squadra del suo cuore. Averla in Serie A insieme al Milan è un sogno che si realizza. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DAZN'.

"Il Monza è la squadra del mio cuore e della mia città, la squadra che tifo da quando avevo cinque anni. Questo è il sogno della mia vita: che sia in Serie D, C, B o A non toglie nulla alla mia passione. La vittoria della Serie C mi ha dato la stessa gioia della vittoria della Serie B. La Serie A, certo, è qualcosa di incredibile, ma la mia passione prescinde dal campionato di appartenenza. Quando vedo che Milan, Monza, Napoli - in ordine alfabetico - sono nella stessa lista delle squadre del campionato, ancora non ci credo. È il sogno di tutta una vita che si è realizzato". Galliani paragona Van Basten alla Madonna: le dichiarazioni d'amore nei confronti del 'Cigno'