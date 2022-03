Galliani: “Solo il Milan con padre e figlio che hanno vinto la Champions”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha raccontato diversi retroscena sul Diavolo e sul centro sportivo di Milanello

Adriano Galliani , ex amministratore delegato del Milan, ha raccontato diversi retroscena sul Diavolo. Questo il suo intervento all'interno della presentazione di 'Milanello', il nuovo libro di Peppe Di Stefano. Queste le dichiarazioni: "Noi siamo l’unica squadra al Mondo che ha avuto un padre e un figlio che hanno vinto la Champions League . Milanello nasce nel ‘63. Voglio Fare un augurio a Pioli. Deve essere il quinto allenatore a vincere la Champions League, oltre a vincere lo scudetto. Per continuare a far rimanere Milanello il centro sportivo più vincente del mondo

Il fantasma esiste? “Questa storia del fantasma l’ho sentita anche io. Sono stato a Milanello 3-4mila volte, non l’ho mai sentito. Dicevano questa cosa qua, ma non l’ho mai incontrato. Voglio dire a Pioli una cosa: tutti gli allenatori sono stati nella 5 tranne Seedorf che ha preso la 42, che era quella del presidente dicendo che aveva avuto l’autorizzazione del presidente, ma non era vero".

Due retroscena: “Avevano chiamato Trapattoni per prenderlo come allenatore. Lui ci disse 'porco zio, ho appena firmato per l'Inter due giorni fa'. Sliding doors. Poi prendemmo Sacchi. Come quando Vialli ci disse no perché non c'era il mare e abbiamo preso Van Basten”. Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida