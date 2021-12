Galliani: “Mentre ero intubato pensavo solo al Monza”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha svelato che, nel suo periodo più buio, non aveva altri pensieri se non il Monza

Renato Panno

Adriano Galliani non perde occasione per raccontare la sua terribile esperienza con il Covid. Un'infezione che lo ha costretto alla terapia intensiva e ad essere intubato. Oltre alla paura, però, c'era un altro pensiero che albergava nella sua testa: il Monza. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'Monza-news.it': "La Serie A è un grande sogno che raggiungeremo. Mentre ero intubato il cervello funzionava e il mio unico pensiero era l'AC Monza, buon natale biancorosso a tutti".