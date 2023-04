Galli: “Il Napoli proverà a dominare, ma il Milan ha giocatori importanti”

Filippo Galli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan

"Ancor più Lobotka che Mario Rui ha sbagliato in occasione del gol del Milan. In quella zona del campo, quando il Milan ha campo aperto ha giocatori forti che diventano micidiali per cui è stato un errore importante del Napoli. Si è creato quello spazio che ha agevolato il Milan, la difesa era bassa, era un 4 contro 3 e c’erano giocatori rossoneri a sostegno che arrivavano, ma l’errore è stato commesso. La qualificazione è aperta, la gara di ritorno sarà diversa. Il Napoli ieri ha fatto la partita per 25 minuti, ma al Maradona sarà tutt’altra cosa. Dovrebbe rientrare Osimhen ed è vero che mancheranno Anguissa e Kim, ma la rosa azzurra è ampia".

"Il Napoli cercherà di dominare il mach, ma dovrà stare attento perché il Milan ha giocatori importanti. Non c'è più la regola del gol doppio fuori casa per cui non cambia nulla al Napoli: dovrà fare 2 gol per passare il turno. Il Milan avrebbe dovuto cercare il raddoppio ieri, ma la reazione di orgoglio del Napoli è stata pazzesca e poi c'è stato un grande Maignan. Non è stato un buon arbitraggio quello di ieri, ed è chiaro che i tifosi si arrabbiano di fronte a certe interpretazioni, ma il Napoli deve guardare avanti con fiducia perché ha dimostrato di aver ripreso subito la strada maestra. Rivedremo un'altra bella partita martedì, equilibrata e combattuta fino alla fine".