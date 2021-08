Galli: “Donnarumma? Non si vince da soli. Milan, hai un vantaggio …”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma e delle ambizioni dei rossoneri di Stefano Pioli

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma ai rossoneri in un'intervista esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Un singolo non determina nulla, se non si chiama Diego Armando Maradona. Le individualità contano, ma inserite nel collettivo, che viene prima. A memoria, a parte Maradona, non vedo altri capaci di vincere le partite da soli. Donnarumma è fortissimo, ma non è sinonimo di Scudetto. Se n'è andato, ce ne faremo una ragione. Anche perché in Italia uno come Gigio non ce l'ha più il Milan, ma non ce l'hanno nemmeno gli altri".