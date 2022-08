Galeone: “Per lo scudetto dico Milan, ha gioco e idee chiare”

Attraverso un’intervista concessa ai microfoni de LaGazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha detto la sua sulla lotta scudetto ed ha parlato di Juventus. Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore: "Bremer per de Ligt? Beh, la Juve ci ha perso nell’immediato. E poi siamo sempre lì: de Ligt era eccezionale a destra, ma faticava a sinistra e al suo posto è arrivato Bremer, che nel centro-sinistra non ci ha mai giocato. L’avete visto contro l’Atletico? Morata lo ha scherzato, al Torino certe figure non le aveva mai fatte. La difesa dei sogni sarebbe stata de Ligt-Koulibaly, anche perché Bonucci ha una certa età e senza Barzagli e Chiellini vicino non è mai stato ai livelli del passato. Non è stato possibile e lo capisco, ma la Juve di Allegri vinceva partendo da una difesa di ferro. Oggi non è così, anzi".