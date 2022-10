Galeone: “La Juve è scarsa. Il calcio in Italia fa schifo, gioca solo in Napoli”

Giovanni Galeone, mentore riconosciuto di Massimiliano Allegri e non solo, ha attaccato la Juventus e, in generale, il calcio italiano. I bianconeri sono una squadra scarsa e non affatto in grado di vincere lo scudetto. Poi snobba il Milan perché, suo avviso, a giocare un buon calcio è soltanto il Napoli in Italia. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Radio Kiss Kiss Napoli'.