Gabbia: “San Siro e Milan, che passione. Sogno un gol sotto la Curva Sud”

MILAN NEWS – Matteo Gabbia, classe 1999, difensore che ha esordito in questa stagione in Serie A con il Milan, ha risposto alle domande dei tifosi del Diavolo su ‘Instagram‘. Ecco le dichiarazioni di Gabbia sullo stadio di ‘San Siro‘: “San Siro e il Milan sono per me una passione incredibile che fin dai primi anni della mia vita hanno fatto parte della mia quotidianità, prima da tifoso e ora anche da calciatore”. Sempre su ‘San Siro‘, Gabbia ha aggiunto: “Spero di segnare presto il primo gol a San Siro sotto la Curva Sud”. LEGGI QUI TUTTE LE RISPOSTE DI GABBIA AI SOSTENITORI DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓