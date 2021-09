Frey: “Maignan ha carattere, questo lo aiuterà in una piazza come il Milan”

L'ex portiere Sebastien Frey ha parlato del connazionale Mike Maignan. Questa la sua opinione sul giocatore del Milan

Dopo aver assistito all'addio di Gianluigi Donnarumma i tifosi del Milan si sono subito affezionati al loro nuovo portiere Mike Maignan. Il francese, infatti, ha dimostrato personalità e affidabilità nelle sue prime uscite stagionali. Del classe 1995 ha parlato il connazionale Sebastien Frey a margine di un evento a Pistoia in cui ha presentato i suoi nuovi vini. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Maignan? Ho una opinione positiva dopo l'esperienza vincente al Lille. È un ragazzo di grande carattere e questo lo può aiutare in una piazza importante come il Milan che vuole tornare al top della classifica". Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.