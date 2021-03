Frey: “Magnan interessante. Ma Donnarumma può essere il nuovo Maldini”

Sebastien Frey, ex portiere in Serie A, ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma e del suo possibile erede in rossonero, Mike Maignan

Daniele Triolo

Sebastien Frey, classe 1980, ex portiere di molte squadre in Serie A, ha parlato di Mike Maignan, estremo difensore francese del Lille che i 'rumors' di calciomercato danno nel mirino del Milan nel caso di una partenza di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. "Maignan sta facendo bene con il Lille ed è nel giro della Nazionale, è un portiere interessante con ampi margini di miglioramento. Tutto, ovviamente, dipenderà da Donnarumma", le parole di Frey in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'.

L'ex calciatore transalpino, poi, ha parlato anche del futuro professionale di Donnarumma: "Copio-incollo il consiglio che gli diedi qualche anno fa, quando mi chiamò: ha lo stemma rossonero cucito sul petto, deve restare. È giovane, ha tutto per essere il futuro capitano e diventare, perché no, il nuovo Paolo Maldini. Il club è ambizioso, i risultati stanno arrivando: al suo posto, ci penserei mille volte prima di cambiare". Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>