Francia, Maignan: “Esordio da titolare? Che emozione, poi giocavo in casa!”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha fatto il suo esordio da titolare con la sua Francia. Tutte le sue emozioni in queste parole

Sembra strano a dirsi viste le sue gesta con la maglia del Milan, ma Mike Maignan ha fatto soltanto ieri il suo esordio da titolare con la Nazionale francese . Didier Deschamps, infatti, gli preferisce il portiere del Tottenham Hugo Lloris, che tra l'altro è anche il capitano. In occasione dell'amichevole stravinta per 5-0, dunque, l'estremo difensore del Milan ha provato l'emozione di difendere i pali del suo Paese. Il destino ha voluto, inoltre, che l'esordio avvenisse nello stadio che fino a qualche mese fa è stato la sua casa. Quali sono state le sue sensazioni? Queste le dichiarazioni

"Ho provato tante emozioni perché fra l'altro giocavo in casa, a Lille dove ho vissuto anni belli e in più giocare con la Nazionale francese è sempre speciale. È stata una bella serata, un momento piacevole che porterò con me, come anche la vittoria e il mio esordio da titolare in Nazionale".