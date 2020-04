Foschi (ex ds Palermo): “Dybala? Ecco perché non è andato al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Paulo Dybala è stato nel mirino del Milan quando era ancora un giocatore del Palermo. Non c’era solo la Juventus, e lo conferma anche Rino Foschi, direttore sportivo rosanero anche se non in quel periodo. Ecco le sue rivelazioni, intervistato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

“In quel momento non ero il direttore sportivo del Palermo. Zamparini era da solo e mi ha chiesto aiuto, aveva avuto qualche approccio con il Milan e il Napoli. Ma mi ero messo in testa di darlo alla Juve, Paratici lo voleva a tutti i costi. Non lo ha mai mollato, voleva portarlo a casa”.

Sull’arrivo alla Juventus, anche se col Napoli…: “Un giorno mi hanno chiamato, sono andati a Vergiate da Zamparini e hanno chiuso la trattativa tenendomi al corrente. C’erano di mezzo Jorginho e soldi in un’operazione con il Napoli. Ma ho sempre tenuto botta grazie anche all’insistenza di Paratici. E poi Marotta è un amico di vecchia data”. Intato rivelazioni importanti dall’entourage di Mauro Icardi >>>

