Fontana: “Si deve fare un nuovo stadio, non c’è alcun dubbio”

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato della necessità di costruire un nuovo stadio per Milan e Inter. Queste le dichiarazioni riportate da 'Tuttosport': "Si deve fare un nuovo stadio, su questo non c'è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti".