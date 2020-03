NEWS MILAN – Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: “Per la grande personalità e per il giocatore che è può ancora dare tanto a questo Milan. Per loro è stato un valore aggiunto anche per togliere le pressioni che si erano create”. Intanto Maldini attacca duramente Mirabelli, continua a leggere >>>

