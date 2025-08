Floro Flores commenta il trasferimento a gennaio di Sottil al Milan: qualità sì, ma non ancora pronto per spazio da protagonista

Floro Flores su Sottil: "Andare al Milan per giocare non ha avuto senso. Ha qualità, ora deve..."

Secondo l’ex giocatore, la scelta di Sottil non è stata particolarmente saggia: pur riconoscendone le qualità, Floro Flores ritiene che il giovane esterno non sia ancora pronto per avere spazio in una grande squadra come il Milan. Ha inoltre fatto un parallelo con una situazione vissuta personalmente nella sua carriera. Ecco le sue parole: