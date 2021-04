Florentino Perez: “Penale da 300 milioni per chi è uscito dalla Superlega”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha annunciato una grande penale per i club che sono usciti dalla Superlega

Florentino Perez non molla. Il presidente del Real Madrid , infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al fallimento della Superlega . A sito spagnolo "Voz Populi" ha parlato dei club che hanno abbandonato il progetto: "Chi è uscito dalla Superlega deve pagare una penale di 300 milioni ". Il riferimento di Perez, secondo il Corriere della Sera, sarebbe soprattutto per le squadre inglesi, che avrebbero violato il patto sancito con i club fondatori.

Discorso diverso invece per Milan, Inter e Juventus, che non rischierebbero nulla. I tre club infatti, hanno fatto marcia indietro dopo l'abbandono delle squadre inglesi. Era chiaro che a quel punto che il progetto Superlega fosse fallito, e dunque non ci sono responsabilità da parte delle tre squadre italiane. Intanto duello tra Milan e Juventus per un centrocampista.