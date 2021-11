Fiorentina-Milan, Zancan: “Gara importante. Pioli ha la squadra in mano”

Federico Zancan, commentatore per 'Sky Sport', ha parlato di Fiorentina-Milan di stasera e in particolare dei rossoneri di Stefano Pioli

Federico Zancan, commentatore per 'Sky Sport', ha parlato di Fiorentina-Milan di stasera e in particolare dei rossoneri di Stefano Pioli. "L'incognita dopo le soste c'è per tutte le squadre. Gli infortuni sono una normalità per il Milan ma anche in emergenza ha trovato delle risorse. E' una partita importante perché c'è lo scontro diretto tra Inter e Napoli e poi la sfida contro l'Atlético Madrid in Champions League. Ma Stefano Pioli ha sempre la squadra in mano sia a livello tattico che di gestione del gruppo", le parole di Zancan.