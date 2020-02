Fiorentina-Milan, Nesti: “I rossoneri devono rammaricarsi, su Rebic…”

ULTIME NEWS MILAN – Carlo Nesti, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha puntato il dito contro il Milan per aver perso un’occasione contro la Fiorentina. Ecco anche il suo pensiero su Ante Rebic, l’uomo del momento: “È il Milan che deve rammaricarsi di più per il risultato di stare visto che si era trovato in vantaggio nel punteggio e nel numero di uomini in campo. Rebic si conferma cannoniere”. Intanto Paolo Maldini ha parlato del futuro del croato: ecco le sue parole, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android