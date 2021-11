Fiorentina-Milan, Montolivo: “Kessie capitano? Bel segnale della società”

Riccardo Montolivo ha parlato della scelta del Milan di consegnare la fascia da capitano a Franck Kessie contro la Fiorentina

Riccardo Montolivo ha parlato della scelta del Milan di consegnare la fascia da capitano a Franck Kessie contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'DAZN': "È un bel segnale da parte di società e allenatore, sicuramente è stata una decisione presa insieme. Credo che si debba arrivare alla fine di questa querelle sul rinnovo, in un modo o nell'altro, perché credo che alla lunga potrebbe togliere qualcosa alla squadra".