Fiorentina-Milan, Iachini: “Decisioni arbitrali? Tutte logiche e riviste”

NEWS FIORENTINA – Intervista a Sky Sport per Beppe Iachini, che nel post-partita di Fiorentina-Milan ha analizzato così il match dell’Artemio Franchi. L’allenatore viola, dopo il pareggio tra mille polemiche maturato stasera.

Subito sulla prova della squadra, la reazione, e poi il gol: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio, ma ci stiamo lavorando. Difesa alta, poi non hanno mai tirato. Concesso poco, anche nella ripresa. Gol loro su errore nostro. Ci abbiamo creduto fino in fondo, dopo il pari anche in 10 abbiamo provato a vincerla. Ci siamo andati solo vicini. Tenuto lontano dall’area Ibra, come l’avevamo preparata. Se avessimo anche vinto, non avremmo rubato nulla. Il percorso di miglioramento è questo”.

Sugli episodi arbitrali: “Fallo di Conti prima del gol di Rebic. Il primo è stato fallo di mano, rigore rivisto. Cutrone stava calciando, non ho particolari situazioni da valutare. Valutazioni fatte in maniera logica”.

Intanto al termine del match all'Artemio Franchi di Firenze, ecco le nostre valutazioni dopo il fischio finale:

