Fiorentina, Barone: “Vlahovic? Risposte zero. Offerte solo dall’estero”

Joe Barone , direttore generale della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic . C'è l'offerta della Juventus? Le dichiarazioni ai microfoni di 'TGR Rai Toscana': " Con gli agenti zero comunicazione , la settimana scorsa ho avuto una conversazione con Dusan e ovviamente risposte zero. Ovviamente tocca a lui dare una risposta, gliel'ho chiesto spesso anche quando c'era il presidente qui".

Sull'offerta della Juventus di 35 milioni più Kulusevski: "Non leggo mai la Gazzetta, ho letto la notizia su Tuttosport ma alla Fiorentina non è arrivata nessuna offerta, posso confermarlo. Ci sono conversazioni con squadre all'estero ma si balla in tre, non in uno".