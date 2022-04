Fiorentina, Barone: “Con il Milan vogliamo fare un’ottima prestazione”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato della gara contro il Milan, in programma domenica 1 maggio alle ore 15

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato della gara contro il Milan ad un evento per il centenario dell'Affrico, società di Firenze. Queste le dichiarazioni riportate da 'FirenzeViola.it': "Abbiamo passato due partite in difficoltà, speriamo di raccogliere tutto il gruppo e andare a Milano a fare un'ottima prestazione poiché la meritano i nostri tifosi. Ce la metteremo tutta, abbiamo bisogno dell'appoggio della tifoseria per queste ultime gare di fine stagione. Non dobbiamo mollare, abbiamo un obiettivo visto che abbiamo la possibilità di arrivare in Europa: possiamo ancora coronare il nostro sogno europeo, siamo padroni del nostro destino". Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni sul Nuovo Stadio, paura per Mino Raiola