Fiore: “Milan formidabile. Credo che si debba parlare di Scudetto”

Benevento-Milan, il commento di Fiore

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Fiore, ex calciatore in Serie A, è intervenuto al ‘Maracanà Show‘, trasmissione in onda su ‘TMW Radio‘. Motivo del suo intervento, il commento alla 15^ giornata del massimo campionato. Queste le dichiarazioni di Fiore:

Su Benevento-Milan: “Il Milan non fa quasi più notizia. Dal lockdown è una squadra formidabile. Continua con questa striscia positiva incredibile, nonostante qualche difficoltà. Zlatan Ibrahimović è un fattore determinante, lo ha sempre dimostrato. A questa età però era difficile pensarlo. La squadra si è compattata, continua a credere nel lavoro settimanale. Credo che di Scudetto se ne debba parlare ormai. Ormai sono parecchie partite in cui fa almeno due gol. E questo è un dato importante”.

Su Franck Kessié miglior centrocampista della Serie A: "Non stravedo per lui ma è uno che si fa sentire ed è cresciuto notevolmente. Poi si completa bene con Ismaël Bennacer, un po' come me e Giuliano Giannichedda in passato alla Lazio. E' l'evoluzione del centrocampista interditore classico".