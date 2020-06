Finale Coppa Italia, Gattuso presenta Napoli-Juventus: le dichiarazioni

NEWS CALCIO – Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà la finale di Coppa Italia 2019/2020. Si affrontano Napoli e Juventus, le quali hanno conquistato la finale eliminando rispettivamente Inter e Milan in semifinale. Ecco le dichiarazioni di Gennaro Gattuso.

“Non c’è un momento migliore per affrontare la Juve. Del resto, vincere fa parte del loro Dna. Noi dobbiamo essere molto bravi e portargli rispetto, a usare bene le nostre armi. Perché loro hanno una grande mentalità e tanti giocatori esperti. Sarà comunque dura”.

“A me Sarri piace tanto, non ho mai negato di aver fatto tanti copia-incolla di come gioca. Mi piace come tiene la linea della difesa, è stato fra i primi a palleggiare in Serie A. Mi piace tutto. Da quelli bravi hai sempre da apprendere”.

Messaggio ai suoi giocatori: “Chi è stanco, chi non è lucido di testa, può stare nello spogliatoio e per me non succede niente se perde un giorno. Sanno che quando fischio l’inizio dell’allenamento voglio gente che va a mille all’ora – conclude Gattuso a Rai Sport -, perché non permetto a nessuno di rovinare una seduta”.

