Filippo Galli: “Milan, che gruppo! Ritrovati i leader. Tomori super”

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha commentato Fiorentina-Milan 2-3 per 'La Gazzetta dello Sport'. Lodi alla squadra di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente rossonero, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola per commentare Fiorentina-Milan 2-3 di ieri pomeriggio al 'Franchi', gara valida per la 28^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni integrali.

Filippo Galli sulla chiave del successo del Milan a Firenze: "La reazione del gruppo. Ancora una volta la squadra di Stefano Pioli ha dato un segnale importante, e lo ha fatto nel momento più difficile, quando era sotto 2-1 contro una buona Fiorentina. Il Milan è giovane, ma aggiunge mattoncini di maturità gara dopo gara. Ed è l'unica davvero nella scia dell'Inter. Questo successo vale doppio, dà fiducia per la Champions League e tiene acceso il sogno Scudetto".

Filippo Galli sui leader ritrovati nel Milan di Pioli: "Zlatan Ibrahimović pesa anche al di là del gol: è un catalizzatore di attenzione, gli avversari si preoccupano di lui e si aprono spazi per i compagni. Hakan Çalhanoğlu ha segnato una rete bellissima, ma soprattutto è stato sempre dentro la partita: la condizione finalmente migliora. Tutto al momento giusto, come il rientro di Ismaël Bennacer. Con lui, in mezzo al campo, si alzerà il livello".

Filippo Galli sul giocatore che più l'ha colpito in Fiorentina-Milan: "Fikayo Tomori. Altra prestazione di qualità. Il gol del 2-3 nasce da una sua grande uscita in anticipo. Unisce velocità in fase difensiva a qualità in costruzione. Da tempo al Milan non si vedeva un difensore così".