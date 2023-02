Ferlaino: “Milan e Inter crollate per alcune scelte e per il mercato”

Due squadre che nel corso delle ultime settimane hanno lasciato parecchi punti per strada e hanno dimostrato di faticare anche sul piano del gioco sono senza dubbio Inter e Milan. Proprio in merito a queste due compagini è intervenuto in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino. A suo modo di vedere il caldo delle due meneghine è dovuto a scelte sbagliate ed errori sul mercato. Di seguito le sue parole.