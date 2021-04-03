Milan, dieci anni fa il Derby del 3-0 contro l'Inter di Leonardo / VIDEO

Le parole di Felipe su Inzaghi

Intervenuto durante la trasmissione 'Stadio Aperto' di TMW Radio, l'ex difensore di Spal e Udinese, Felipe Dal Bello, ha rivelato chi, secondo lui, è stato l'attaccante più difficile da marcare. "L'attaccante più fastidioso era Inzaghi. Era dappertutto. Lo guardavi ed era in fuorigioco, poi la palla partiva, ti aveva preso il tempo ed avevi preso gol. Ricordo che entrò a venti minuti dalla fine contro di noi (Udinese), ha preso preso un palo e gli sono stati annullati tre gol. Un bomber di razza, il più difficile da marcare". Segui con noi il live testuale di Milan-Sampdoria