Fedele sentenzia: “Il Napoli ha già vinto lo scudetto, è come Fausto Coppi”

Con 11 vittorie e 2 pareggi in Serie A, il Napoli ha già accennato una mini fuga. Il Milan , secondo in classifica, è infatti a -6 dalla squadra di Luciano Spalletti. Numeri che giustificano Enrico Fedele a sbilanciarsi in maniera importante sulle sorti del campionato. Secondo l'ex dirigente, infatti, gli azzurri vinceranno sicuramente lo scudetto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

Serie A, Fedele dà già il Napoli per vincitore

"Ha un attacco che nessuna squadra in Italia può avere. Segnano tutti davvero. Nell'Inter se non segna Lautaro, Dzeko zoppica. Anche nel Milan ci sono Giroud e Leao. Credo che il Napoli, mai come in questo momento, sia favorito. Per me ha già vinto il campionato. E' come Fausto Coppi, dietro ha fatto il vuoto. Lo dico anche a costo di una figuraccia. E' una squadra a trazione anteriore, a volte concede sugli esterni delle autostrade ma la partita a Liverpool e soprattutto i primi 15' contro l'Atalanta hanno dimostrato che sa lottare e al momento opportuno ha messo il colpo a segno. ha tante frecce al proprio arco". Milan, in Champions ecco il Tottenham: conosciamo meglio la squadra di Antonio Conte