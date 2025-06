Fedele parla di Allegri: “Era in parola con De Laurentiis. Poi però …”

Il giornalista sportivo Enrico Fedele si è espresso sul mancato arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli e la permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso di 'Forza Napoli Sempre', format condotto da Gianluca Gifuni. Queste sono state le parole esatte del giornalista: "Conte non era più l'allenatore del Napoli. Le sue dichiarazioni fuori luogo erano dei prodromi del suo addio, poi è stato convinto a rimanere. Io me ne sarei andato".

Ci sono poi ulteriori retroscena: "Conte si era già accordato con la Juve, ve lo posso dire al 100%. Allegri era in parola con De Laurentiis, poi ci sono stati degli inghippi burocratici, che conosco e non dico. Conte, successivamente, non ha visto chiarezza in una Juve che stava già accantonando Giuntoli. Ha sbagliato, a mio giudizio, perché Napoli rischia: sarebbe andato via da vincitore, mentre un domani gli chiederanno qualcosa di più, ed io ai miracoli non credo".