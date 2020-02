Fedele: “Ibrahimovic stimolo ma bisogna puntare su Donnarumma e Theo Hernandez”

VERSO INTER-MILAN – Il giornalista del Corriere dello Sport Furio Fedele è intervenuto a TMW Radio per parlare del Milan e del derby contro l’Inter di domenica sera: “Penso che Ibrahimovic possa essere uno stimolo, ma non puoi basare la storia presente e futura solo su di lui. Bisogna puntare su due gioielli come Donnarumma e Theo Hernandez”.

Sugli sponsor: “Al Milan è bufera sugli sponsor. Fly Emirates potrebbe addirittura rinnovare al ribasso, investendo di più nel Lione dal prossimo anno”.

Su un pronostico: “Il Milan non vince un derby in campionato dal gennaio 2016. L’Inter, ancora oggi, resta la favorita”. Del derby ha parlato anche Andrea Pirlo in una lunga intervista alla Gazzetta>>>

