Cannavaro: “Napoli da Scudetto, ma le milanesi sono forti. Su Gigio …”

Fabio Cannavaro ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco cosa ha detto su corsa Scudetto e Pallone d'Oro

Cannavaro sulla corsa di Gianluigi Donnarumma al Pallone d'Oro 2021 : "Per i portieri, come per i difensori, è sempre molto dura. Non è un caso l'abbia vinto solo il russo Lev Jašin. Gigio ne avrà parecchie di opportunità continuando così. Fra Nazionale e PSG potrà vincere molto e proporsi con più chance al trofeo, visto che l'era di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo è al tramonto ed ancora non si vedono all'orizzonte grandi dominatori".

Cannavaro sulla corsa Scudetto: Napoli favorito? "No, però chi vorrà vincerlo dovrà batterlo e non sarà per nulla semplice. Le milanesi sono molto forti, soprattutto l'Inter e non solo perché ha lo Scudetto sul petto. Quella nerazzurra è squadra forte e compatta. E poi mai dare per morta la Juventus. È partita male, ma se poi batti il Chelsea vuol dire che i valori ci sono. Massimiliano Allegri dovrà darle equilibri migliori e continuità, perché non è un caso che mancando Cristiano Ronaldo si subiscano più gol: perché gli altri devono 'alzarsi' di più per segnare. In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà il discorso Scudetto, per il Napoli preoccupa la Coppa d'Africa. Luciano Spalletti per un lungo periodo l'attuale asse portante della squadra: Kalidou Koulibaly-Frank Zambo Anguissa-Victor Osimhen".