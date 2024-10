Ex Milan, Weah: “Amavo la Juventus, ma a Milano ho fatto il mio dovere”

Weah continua dicendo che "Riuscire ad affermarsi qui arrivando dall'Africa è stato molto difficile, ho fronteggiato difensori straordinari. Lavoravo per diventare uno dei migliori in Europa. Il calcio era la mia vita e lo è ancora, io gioco perché solo il calcio mi rende felice. Se ho difficoltà sul lavoro torno a casa e guardo le partite". Tra gli attaccanti in attività, l'ex Milan ha detto che gli piace Harry Kane del Bayern Monaco per la sua forza e la sua intelligenza.