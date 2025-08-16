Ex Milan, Visnadi: “Donnarumma vittima di se stesso”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, è stato messo alla porta da Luis Enrique. L'acquisto di Chevalier e poi l'esclusione dai convocati della Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham hanno velocizzato di molto la separazione tra il capitano della nazionale italiana e i parigini. Ora il futuro di Gigio è tutto da scrivere. La cosa più probabile è che vada in Premier League. Pare infatti che Manchester City, Manchester United e Chelsea siano sulle sue tracce. Tale vicenda ha generato molto scalpore in Italia. Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Gianni Visnadi. Di seguito, si riportano le sue parole.