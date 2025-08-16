Pianeta Milan
Ex Milan, Visnadi: “Donnarumma vittima di se stesso”

Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva commentando la questione relativa a Donnarumma. Ecco che cosa ha detto
Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, è stato messo alla porta da Luis Enrique. L'acquisto di Chevalier e poi l'esclusione dai convocati della Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham hanno velocizzato di molto la separazione tra il capitano della nazionale italiana e i parigini. Ora il futuro di Gigio è tutto da scrivere. La cosa più probabile è che vada in Premier League. Pare infatti che Manchester City, Manchester United e Chelsea siano sulle sue tracce. Tale vicenda ha generato molto scalpore in Italia. Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Gianni Visnadi. Di seguito, si riportano le sue parole.

Affaire Donnarumma, il pensiero di Visnadi

Le sue parole: "Mi sembra che in Italia si stia dando una lettura del caso in cui Donnarumma è la vittima, ma se è vittima lo è di se stesso. Donnarumma ha rifiutato la proposta del Paris Saint-Germain perché non la riteneva all'altezza o perché aveva piacere di andare a scadenza la prossima stagione".

Donnarumma era andato a scadenza anche con i rossoneri. C'è una differenza: "Soltanto che si trova di fronte a un club più forte dal punto di vista economico di quanto non fosse il Milan e adesso dovrà trovarsi un'altra squadra, che dovrà però pagare il Paris Saint-Germain. Per cui Donnarumma non spunterà il contratto eccezionale che spuntò quattro anni fa passando da Milano a Parigi, anche perché andò via a parametro zero. Questa volta a parametro zero non ci va quest'estate, ci andrebbe dopo una stagione passata ai margini del grande calcio. Gli conviene?".

