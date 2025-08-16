Ex Milan, Visnadi: “Donnarumma vittima di se stesso”

Donnarumma era andato a scadenza anche con i rossoneri. C'è una differenza: "Soltanto che si trova di fronte a un club più forte dal punto di vista economico di quanto non fosse il Milan e adesso dovrà trovarsi un'altra squadra, che dovrà però pagare il Paris Saint-Germain. Per cui Donnarumma non spunterà il contratto eccezionale che spuntò quattro anni fa passando da Milano a Parigi, anche perché andò via a parametro zero. Questa volta a parametro zero non ci va quest'estate, ci andrebbe dopo una stagione passata ai margini del grande calcio. Gli conviene?".
