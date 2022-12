Ex Milan, Taarabt: “Benfica di un altro livello rispetto ai rossoneri”

L'ex giocatore del Milan Adel Taarabt ha rilasciato un'intervista in cui sostiene che il Benfica è il miglior club per cui ha giocato

Il marocchino, che oggi milita nell'Al-Nasr, club di Dubai negli Emirati Arabi Uniti è arrivato al Milan nel 2014 in prestito dal QPR , segnando 4 reti in 14 presenze nel giro di soli sei mesi, anche se i rossoneri decidono di non riscattarlo.

Milan, le parole di Adel Taarabt

"Ho giocato per diversi club nella mia carriera, ma il Benfica è su un altro livello. In tanti mi chiedono dei tifosi del Milan.. ma il Benfica è molto meglio! È una religione in Portogallo, dove ho trascorso grandi momenti. Avevo un altro anno di contratto, ma ho finito per cercare altre cose: è stato fantastico quello che ho vissuto lì".