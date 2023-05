Ex Milan, Suso: “Non abbiamo ancora fatto niente. Mourinho super”

Suso, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Europa League, parlando anche di José Mourinho

Suso, ex giocatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky' in vista della finale di Europa League tra Roma e Siviglia , parlando anche di José Mourinho . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Suso

"Non abbiamo ancora conquistato niente. Al momento la testa è tutta sulla partita di sabato contro il Real Madrid. Non abbiamo a disposizione molti giorni, perciò intanto pensiamo ai blancos, dopodiché cominceremo a lavorare sulla Roma. Giocare ogni tre giorni è bello perché non puoi fermarti neanche un momento a pensare essendo tutto più veloce. In rosa abbiamo parecchi giocatori buoni quindi possiamo effettuare diverse scelte mantenendo un buon livello pur cambiando. Mourinho è un super allenatore, è abituato a giocare queste partite". LEGGI ANCHE: Milan, casting per il bomber. Ecco la richiesta per la punta dalla Ligue 1