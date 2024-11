Ex Milan, Simic: “Mi chiamò Maldini. Avevo solo 17 anni”

Jan-Carlo Simic, passato dal Milan all'Anderlecht nell'ultimo calciomercato estivo, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'

Jan-Carlo Simic, classe 2005, difensore centrale serbo di origine tedesca trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo dal Milan all'Anderlecht per 3 milioni di euro più il 20% di un'eventuale, futura rivendita, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole sulla chiamata di Paolo Maldini (QUI TUTTE LE PAROLE).