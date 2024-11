Ex Milan, Simic: “Camarda può diventare una grande punta. Deve…”

Ex Milan, Simic: belle parole per Camarda. E cita anche Liberali

“Gli ho fatto da chioccia. Può diventare una grande punta. Marcarlo un giorno in Serbia-Italia? Sarebbe bello, non lo nego. Non so dove ci porterà la vita, ma gli ho sempre dato dei consigli. Da difensore, in allenamento, mi capitava di dirgli come muoversi per non farsi anticipare dai centrali tosti come me. Deve continuare a lavorare a testa bassa e con umiltà”.