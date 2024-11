Simic sul suo addio al Milan: “Certo, non è stato facile e chi lo nega? La prima volta che ho messo piede a Milanello avevo 17 anni. Quando Maldini mi ha chiamato non volevo crederci. È stato un sogno, un’emozione. Immagina un adolescente che si ritrova al telefono con una leggenda, sopra una cyclette. Ma non ho nessun rimpianto per aver detto addio. Qui c’è un progetto per me”. LEGGI ANCHE: Milan Futuro, più spazio a Liberali? Ruolo diverso per Jimenez? Le chiavi