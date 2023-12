Sacchi: “Il Milan può insidiare l’Inter? Sì, ma solo a patto che …”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni tra il 1987 e il 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola di Napoli-Inter di ieri sera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Partita terminata 0-3 per gli ospiti.

Napoli-Inter 0-3, i complimenti ad entrambe

Dopo aver fatto i complimenti tanto alla squadra di Walter Mazzarri quanto a quella di Simone Inzaghi per lo spettacolo offerto in campo durante il match, Sacchi ha lodato - in particolare - i nerazzurri, definendoli come squadra favorita per lo Scudetto. Attualmente, l'Inter comanda la classifica di Serie A con 35 punti, a +2 sulla Juventus e +6 sul Milan. Ma i rossoneri di Stefano Pioli possono ancora rientrare nella corsa per il tricolore nonostante il deficit in graduatoria?