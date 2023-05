Raducioiu shock: “Nel Brescia iniezioni, al Milan ci davano pasticche”

Florin Valeriu Raducioiu , classe 1970 , ex attaccante in Serie A di Bari ( 1990-1991 ), Verona ( 1991-1992 ), Brescia ( 1992-1993 ) e Milan ( 1993-1994 ), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'AS', quotidiano sportivo iberico. Una chiacchierata nella quale ha toccato vari temi, tra cui quello dei medicinali somministrati ai calciatori nel campionato italiano.

"Negli altri Paesi medicine solo quando eri raffreddato"

Il rumeno ha poi giocato, oltre che in patria, anche in Spagna con l'Espanyol, in Inghilterra con il West Ham, in Francia con il Monaco e in Germania con lo Stoccarda. Interpellato sul fatto se anche in quei Paesi assumesse sostanze simili, ha risposto: "No, mai. Solo in Italia si prendevano quelle cose. Negli altri Paesi ti davano medicine solo quando eri raffreddato". Milan, forte ala destra nel mirino >>>