Gabriele Sani, direttore del dipartimento di psichiatria clinica e d’urgenza del Policlinico Gemelli, è stato intervista da 'Il Corriere della Sera', a cui ha raccontato il percorso di guarigione di Sandro Tonali, ex giocatore del Milan ora al Newcastle, coinvolto nel caso calcio scommesse. Ecco le sue parole. "Quando ho conosciuto Sandro era un ragazzo talentuoso, ora è un uomo di valore. Libero dalla catena della dipendenza. Ho iniziato a seguire il suo caso nell’ottobre del 2023, quando si rivolse a me per il piano terapeutico. Per un anno abbiamo avuto colloqui con frequenza assidua tre-quattro volte la settimana al fine di affrontare alla radice il problema della ludopatia. Il primo passo è il riconoscimento del disturbo, il secondo l’assunzione di consapevolezza della malattia. Non solo Sandro ha dimostrato di comprendere la patologia di cui soffriva ma soprattutto ha messo in luce un grande desiderio di guarire. Prova ne sia che ha svolto quotidianamente gli allenamenti senza poter giocare la domenica, a causa della squalifica".