Ex Milan, Paqueta spiega: “Ecco perchè ho scelto il Lione”

Lucas Paqueta, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Telefoot. Paqueta ha spiegato la scelta di approdare al Lione dopo l'esperienza in rossonero: "L'affetto dei tifosi è indescrivibile. Spero di poter dare tutto e renderli orgogliosi. Juninho ha sempre creduto in me, ho scelto di venire qui grazie a lui. Quando mi ha mostrato il progetto del club ho capito subito che avrei dovuto giocare qui. Venivo da un periodo non facile al Milan. Al Lione ho trovato la mia giusta dimensione. Il calcio è uno sport di squadra, ma sono comunque felice di avere la maglia numero 10. E un simbolo. Sono qui da più di un anno e ora ho più responsabilità: ne sono consapevole e spero di ripagare le aspettative. Non penso di volermene andare, è il miglior periodo della mia carriera fino ad ora e spero che duri a lungo. Qui mi sento a casa. Il mio obiettivo è di giocare in Champions League e spero di farlo qui. Voglio ripagare i tifosi per tutto l'affetto che mi danno".