Noah Okafor ha trovato la sua dimensione al Leeds dopo l'esperienza al Milan terminata nell'estate 2025 con la cessione a titolo definitivo per 21 milioni di euro. Nella sua seconda stagione ad ‘Elland Road’, l’attaccante svizzero ha totalizzato finora 7 presenze tra Premier League e Carabao Cup, condite da un gol e un assist in 393 minuti totali in campo.

Ex Milan, l’intervista a Noah Okafor

"Mi piace segnare, fare assist e aiutare la squadra. I gol sono la cosa più importante. Questa sensazione è qualcosa che non riesco a descrivere. È incredibile segnare nelle partite in casa".

L’amicizia con Calvert-Lewin

"Lo amo tantissimo come amico. Giocare con lui mi rende così felice. Dom mi dà ottimi consigli di vita. Sono davvero felice di averlo al mio fianco e nella mia vita privata".

La sintonia con il gruppo e la fiducia del tecnico

"Abbiamo una bella energia e atmosfera nella squadra. È speciale dentro e fuori dal campo. Sono davvero felice di avere un allenatore come Daniel Farke. Mi dà libertà lì davanti".

Intervenuto ai microfoni di ‘BBC Radio Leeds' prima della partita contro l'Arsenal,si è espresso sul legame con il club e sulle sue qualità sul terreno di gioco:L'ex attaccante delha instaurato un legame stretto con il compagno di reparto, sia in campo sia nella vita di tutti i giorni:ha poi tracciato un bilancio del clima che si respira all'interno dello spogliatoio, ribadendo la