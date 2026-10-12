L'attaccante svizzero Noah Okafor racconta il suo momento al Leeds dopo l'addio al Milan avvenuto due estati fa
Okafor 'flexa' la sua nuova collana: il gioiello dell'ex Milan tempestato di diamanti | VIDEO
Noah Okafor ha trovato la sua dimensione al Leeds dopo l'esperienza al Milan terminata nell'estate 2025 con la cessione a titolo definitivo per 21 milioni di euro. Nella sua seconda stagione ad ‘Elland Road’, l’attaccante svizzero ha totalizzato finora 7 presenze tra Premier League e Carabao Cup, condite da un gol e un assist in 393 minuti totali in campo.
Ex Milan, l’intervista a Noah OkaforIntervenuto ai microfoni di ‘BBC Radio Leeds' prima della partita contro l'Arsenal, Okafor si è espresso sul legame con il club e sulle sue qualità sul terreno di gioco:
"Mi piace segnare, fare assist e aiutare la squadra. I gol sono la cosa più importante. Questa sensazione è qualcosa che non riesco a descrivere. È incredibile segnare nelle partite in casa".
L’amicizia con Calvert-LewinL'ex attaccante del Milan ha instaurato un legame stretto con il compagno di reparto Dominic Calvert-Lewin, sia in campo sia nella vita di tutti i giorni:
"Lo amo tantissimo come amico. Giocare con lui mi rende così felice. Dom mi dà ottimi consigli di vita. Sono davvero felice di averlo al mio fianco e nella mia vita privata".
La sintonia con il gruppo e la fiducia del tecnicoOkafor ha poi tracciato un bilancio del clima che si respira all'interno dello spogliatoio, ribadendo la stima nei confronti del proprio allenatore:
"Abbiamo una bella energia e atmosfera nella squadra. È speciale dentro e fuori dal campo. Sono davvero felice di avere un allenatore come Daniel Farke. Mi dà libertà lì davanti".
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