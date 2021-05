Ex Milan, Menez: “Ibrahimovic? Si può solo ammirare” | News

Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, attualmente alla Reggina, ha esaltato Zlatan Ibrahimovic, centravanti rossonero

Jeremy Menez, calciatore della Reggina, in diretta sul canale Twitch di As Foot, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. I due sono stati compagni di squadra ai tempi del Psg: "Ibra è eccezionale, anche a 40 anni è al top. Si può solo ammirare per quello che sta facendo. Sono contento per lui e per il Milan, ha riportato la squadra in una buona posizione in classifica".