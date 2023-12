Maldini: “Cardinale ha licenziato me e Massara con motivazioni deboli”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, è tornato a parlare del suo licenziamento. Ecco come lo ha silurato Gerry Cardinale

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Interrogato sul 5 giugno 2023, giorno in cui ricevette dal proprietario del club rossonero la comunicazione sul suo allontanamento dal Diavolo, Maldini ha risposto quanto segue.