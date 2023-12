Maldini: “Cardinale voleva licenziarci mesi prima e c’era chi lo sapeva”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola (LEGGILA QUI IN VERSIONE INTEGRALE). Interrogato sul suo rapporto con Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, Maldini ha risposto quanto segue. "Io credo che la decisione di licenziarci fosse stata presa mesi prima e c’era chi lo sapeva. Il contratto, 2 anni con opzione di rinnovo, mi era stato fatto il 30 giugno 2022 alle 22: troppo impopolare mandarci via dopo lo Scudetto". LEGGI ANCHE: Milan-Frosinone, le parole di Pioli nella conferenza della vigilia >>>