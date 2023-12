Maldini: “Cardinale voleva la Champions: preparai un piano, ma …”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha parlato a 'Repubblica' rivelando come Gerry Cardinale gli avesse chiesto la Champions League

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola (LEGGILA QUI IN VERSIONE INTEGRALE). Interrogato sulle richieste che gli aveva fatto Gerry Cardinale, Maldini ha risposto quanto segue.