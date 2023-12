Maldini: “Il mio addio? Mentono, ma il pubblico non si fa condizionare”

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha spiegato a 'Repubblica' come "l'informazione non è indirizzata alla verità" sul suo divorzio

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Interrogato sul suo divorzio, traumatico e forse inaspettato, dal club rossonero avvenuto nello scorso mese di giugno, Maldini ha risposto così: "L’informazione non viene indirizzata verso la verità: chi dice il contrario sa di mentire a sé stesso. Per fortuna mi pare che il pubblico non si faccia condizionare". LEGGI ANCHE: L'intervista integrale di Maldini >>>