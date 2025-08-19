Pianeta Milan
EX MILAN

Ex Milan, Lazetic all’Aberdeen: “Questo un posto dove mi sento a casa”

Marko Lazetic AC Milan amichevole PSV-Milan 3-0
Marko Lazetic è passato dal Milan all'Aberdeen a titolo definitivo. Le sue dichiarazioni da nuovo giocatore della squadra scozzese
Redazione PM

Marko Lazetic, attaccante classe 2004, è arrivato nel Milan nel 2022. In tre anni non è mai riuscito a lasciare il segno né in prima squadra, né in Primavera, né nel Milan Futuro. Dopo anni di prestiti in giro per l'Europa, ha lasciato Milano negli ultimi giorni. Il serbo ha firmato per l'Aberdeen, squadra scozzese. Ecco che cosa ha detto nella conferenza stampa di presentazione all'arrivo nel suo nuovo club.

Lazetic all'Aberdeen: "Qui diventerò un giocatore migliore"

—  

Ecco le sue parole: "È una sensazione fantastica essere finalmente qui dopo un po’ di attesa, ma sono pronto a mettermi al lavoro. Quando l’Aberdeen mi ha chiamato, ho pensato subito che era il posto in cui volevo sentirmi a casa. Ho visto la volontà dell’allenatore e dello staff di rendere possibile questo trasferimento, mi è piaciuta l’energia di tutti, ed è per questo che ho voluto arrivare qui il prima possibile. Credo che sia un ambiente dove posso crescere sia come giocatore che come persona".

"È importante, per un calciatore, trovarsi in un posto in cui si sente di poter lavorare e migliorare. Con l’Aberdeen credo che diventerò un giocatore migliore e spero di poter aiutare il club a ottenere successi. Ho visto video dei tifosi e amo la loro intensità. Anch’io vedo il calcio in questo modo, quindi non vedo l’ora di scendere in campo a Pittodrie, segnare e festeggiare con loro".

