Ex Milan, Impallomeni su Donnarumma: “E’ legittimo fischiare”

Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei fischi di San Siro all'ex portiere del Milan Donnarumma . Ecco le sue parole a TMW Radio durante Maracanà.

"E' legittimo fischiare, giornalista ed ex calciatore., e sono d'accordo con le parole del ct. Spalletti ammonisce il gruppo sulla gestione dei social e sui comportamenti. C'è solo un modo, lavorare, stare zitti e rispondere sul campo. Al tifoso non si può impedire di fare il tifoso. A Milano c'è una storia con Donnarumma e i fischi te li prendi. Sono stati troppi e costanti, ma non puoi impedire ai tifosi di esprimere un sentimento, visto che la vicenda ha ferito nel profondo una parte di questi".